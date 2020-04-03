فيديو: شجاعة مراسلة العربية، السودانية “لينا يعقوب” وهي تلتقي بأحد المصابين ب” كورونا” داخل الحجر الصحي بالخرطوم

جذبت مراسلة قناتي العربية والعربية الحدث بالسودان الإعلامية ” لينا يعقوب” الانتباه، وهي تقوم بسبق الدخول الإعلامي بشجاعة متناهية للحجر الصحي بطوارىء مستشفى جبرة بالخرطوم، لتوثق تجربة أحد المرضى المصابين بفيروس “كورونا”، في بادرة لم تسبقها عليه وسيلة إعلام دولية من قبل، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وظهرت “لينا” ببدلة الحماية الصحية ضد “كورونا” عند مخالطة المصابين وهي تجري حواراً مع الحالة رقم (3) بالسودان، من على فراش المرض داخل الحجر الصحي.

وكان المصاب رقم 3 السوداني ” علي ميرغني رحمة الله” قد كشف أنه قدم من دولة الامارات في صبيحة 21 مارس الماضي، وكان يشعر بكحة خفيفة تطورت إلى حمى شديدة وبرد، بلغ بعدها عن نفسه، وتم اسعافه إلى مستشفى الخرطوم وكانت نتيجة الفحص positive.

بعدها تم حجزه بالحجر الصحي بطوارىء مستشفى “جبرة” التي مكث فيها عدة أيام، تماثل فيها للشفاء بحسب قوله.

وقال “رحمة الله” أن الموضوع عادي فأي شخص يشعر باي أعراض عليه أن يبلغ عن نفسه من أجل سلامته وسلامة أهله والمجتمع.

مضيفاً: بعد شعوري بهذه الأعراض ابتعدت من أفراد الأسرة وهم الآن بالحجر المنزلي بخير ولم تظهر لهم أعراض.

ويسكن “رحمة الله” بحري العزبة طيبه الاحامدة، شمالي الخرطوم، وكان مبتعثاً في مهمة عمل من قبل شركته إلى الامارات التي انتقلت العدوى له خلال اقامته بها.

الخرطوم: ابومهند العيسابي

السوداني

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