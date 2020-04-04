“اختراق علمي”.. وزارة الصحة الإثيوبية تعلن عن دواء لـ”كورونا”

أعلنت إثيوبيا عن توصلها لعلاج للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ في الوقت الذي يشهد فيه العالم تنافسا بين علمائه للتوصل إلى علاج لـ”كوفيد-19″.

علاج محلي

وقال بيان صحفي مشترك صدر عن وزارة الصحة ووزارة الابتكار والتكنولوجيا إن “علاجًا محليًا” يتم تطويره على أيدي خبراء الطب الشعبي في البلاد، حسب موقع “أول أفريكا” الإخباري.

وبحسب البيان، فقد تم تحضير الدواء من خلال دمج الطب الشعبي التقليدي والعلم الحديث.

كما يقول البيان إن الدواء الجديد قد عبر خلال عمليات البحث الأساسية ووصل إلى مرحلة التشكيل المخبرية.

اختراق علمي

وقال وزير الابتكار والتكنولوجيا عن العلاج إنه “اختراق علمي للجائحة، الأبحاث جارية على يد علماء إثيوبيين مختلفين في داخل البلاد وخارجها”.

وأضاف “نرى نتائج جيدة، وسوف يتم الإعلان عن المزيد من النتائج للجميع خلال وقت قصير”.

وبحسب الوزير، فإن مرحلة البحث المخبري للمشروع قد تمت، ما يعني أن العلاج دخل مراحل أكثر جدية في طريقه ليرى النور.

التجارب السريرية

“لقد عبر خلال مراحل اختبار متنوعة وأعطي الضوء الأخضر الآن لمزيد من التجارب السريرية.. والمرحلة القادمة هي اختبار المنتج”، قال الوزير.

وعلى حد تعبيره، فقد تم إجراء البحث حول العلاج مع مراعاة مقاييس منظمة الصحة العالمية، ونأمل أن يتوفر المنتج في المستقبل القريب.

وأكد الوزير أن الآمال معلقة على الدواء بأن يعالج المرضى عن طريق تعزيز مناعتهم، بعد أن أثبت خلوه من السمية.

صحيفة المرصد

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