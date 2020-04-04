وصول جثمان الطبيب السوداني من لندن

وصلت مطار الخرطوم طائرة خاصة تقل جثمان الطبيب السوداني عادل رحمة الطيار الذي توفى في المملكة المتحدة إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة الدكتور أكرم التوم ونقيب أطباء السودان البروفيسور أحمد عبدالله الشيخ ونفر من أقرباء المتوفى في استقبال الجثمان بالمطار.

وأوضح الدكتور أكرم التوم وزير الصحة في تصريح صحفي بمطار الخرطوم أن استقبال الجثمان لا يُعد تجاوزا لقرار إغلاق المطار باعتبار أن القرار يشمل الأشخاص الأحياء، لكنهم بشأن الجثمان قد تعاونوا مع السلطات البريطانية ونقابة الأطباء السودانية فرعية بريطانيا حيث تمت الإجراءات اللازمة بحيث لا ينتقل فيروس الوباء داخل الطائرة أو إلى البلد الذي سيوارى فيه الجثمان.

وقال أكرم “نحن نتحدث عن أسرة ونقابة قررت أن تعيد جثمان الشهيد الدكتورعادل إلى السودان ومن المؤكد أن هذا الإجراء لا يشكل خطرا لكنه يشكل عبئا على الأسرة كما يعود الأمر كذلك إلى إمكانيات الطائرات التي تقبل بهذا الإجراء.”

و ترحم د. أحمد عبد الله الشيخ باسم نقابة أطباء السودان الشرعية وممثل أسرة المرحوم على شهيد الواجب الدكتور عادل الطيار.

و قال “نحن كأطباء في خدمة المرضى” وتقدم بالشكر لنقابة أطباء السودان في بريطانيا والزملاء البريطانيين الأطباء و السيد وزير الصحة و وزارته لجهودهم الكبيرة لحماية المرضى داخل السودان.

يذكر أن دكتور عادل رحمة الطيار ولد في العام 1956 بمدينة عطبرة شمال البلاد، وقبل وفاته في 25/3/2020 كان قد خضع للحجرالذاتي بعد ظهور أعراض الاصابة عليه منتصف مارس المنصرم، وقد تم إدخاله إلى المستشفى في 20 من الشهر الجاري، حيث وافته المنية في مستشفى ويست ميدلسكس الجامعي في ايزلورث، غربي لندن.

ويعتبر دكتور عادل الطيار أخصائي جراحة نقل الأعضاء من أوائل كبار الأطباء الذين فقدوا حياتهم في المملكة المتحدة متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا.

الخرطوم 4-4-2020 (سونا)

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