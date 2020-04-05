وزير الكهرباء يكشف تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إن مصر لديها استراتيجية خاصة بالربط الكهرباء مع دول الجوار وعدد من دول العالم، مثل مشروعات ربط مع السودان والمملكة العربية السعودية، وتم الانتهاء من مشروع الربط بين مصر منذ العام الماضي، وتم تجريبه من الجانبين، مشيرا إلى أن هناك مرحلة ثانية سيتم تنفذيها في الفترة القادمة، وقد تم طرح تلك الأعمال التي من المقرر لها أن تنتهي خلال عام ونصف، ومن خلال ذلك سيتم رفع قدرات الكهرباء التي ترسل للسودان إلى 240 ميجا وات.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يذاع على قناة الحياة، أن أفريقيا لديها الكثير من وسائل الطاقة المتجددة، وقد تكون مصر صلة الوصل التى تربط بين الطاقة الأوروبية والأفريقية وسيكون ذلك مفيدا من خلال تقوية شبكات الكهرباء، وأن مصر أصبح لديها وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولدينا قدرات كبيرة للغاية تمكنا من التصدير لدول الجوار، وفى نوفمبر من العام الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الليبى.

وأوضح وزير الكهرباء، أن هناك دراسات تتم الآن خاصة الربط الكهربائي بين مصر ودول شرق أفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مفيدا من النواحي السياسية وتقوية العلاقات الدولية مع مصر.

وقال الوزير، إن استهلاك الكهرباء في الفترة الحالية أصبح أقل، والأحمال أصبحت أقل نظرا لغلق بعض الأماكن بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لمجرد دخول الوزارة يقوم بقياس درجة الحرارة، كما أن هناك إجراءات وقاية شديدة في الوزارة، وهناك إجراءات تم اتخاذها بتقليل نسبة الموظفين في الوزارة لتجنب الإصابة بالفيروس.

ماجد تمراز

اليوم السابع

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