ألمانيا تسمح برفع آذان الجمعة بمكبرات الصوت لأول مرة في تاريخها بسبب “كورونا”!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لمبادرات قامت بها السلطات الألمانية لأول مرة في تاريخها، حيث سمحت برفع آذان الجمعة بمكبرات الصوت خارج المساجد في “برلين” .

من جانبها، أوضحت الحكومة الألمانية أن هذه الخطوة جاءت لنشر الطمأنينة، وللتخفيف من “فوبيا كورونا” بين الناس الذين فُرض عليهم الحجر الصحي.

وانتشرت هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي وحصدت الآف الاعجابات والتعليقات، وقال مغرد: “لافتة جميلة وأمر يدل على احترام المسلمين والتقدير لما يمرون بهم كغيرهم في مجتمعهم الألماني في هذه الظروف الصعبة” .

يُذكر أن تلك الخطوة جاءت متزامنة مع السماح للكنائس والمعابد اليهودية بإقامة الصلوات عبر مكبرات الصوت في برلين.

صحيفة المرصد

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