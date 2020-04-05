مصر .. إحالة “مطربة الكورونا” للتحقيق

تطورات متصاعدة تشهدها أزمة المطربة المصرية، إيناس عز الدين، التي ادعت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، واستحوذت على انتباه الجميع قبل أن يثبت التحليل سلبية النتيجة الخاصة بها.

ذلك الأمر الذي تسبب في هجوم حاد عليها، وطالتها العديد من الأمور، كان أحدثها قرار نقابة الموسيقيين بقيادة هاني شاكر، والذي كشف عنه المتحدث الإعلامي باسم النقابة طارق مرتضى لـ “العربية.نت”.

وأكد أن النقابة قررت إحالة المطربة المصرية إلى التحقيق، على أن ينعقد اجتماع للنقابة خلال الأسبوع الجاري، من أجل الإفصاح عن تفاصيل الأمر وكيفية حدوثه في الوقت الحالي.

وكشف مرتضى عن أن النقابة تلقت العديد من شكاوى الأعضاء العاملين ضد المطربة المصرية، واتهموها بالإساءة للدولة المصرية ومنظومتها الصحية، وكذلك اتهامها بالتسبب في إثارة البلبلة على خلفية ما قامت به.

كما أن مجلس النقابة في اجتماعه سيصدق على قرارات عقابية تجاه عدد من الأعضاء العاملين، كما سيقوم المجلس بشطب عضويات أخرى، ضد من قاموا بالتطاول على النقابة ومجلسها مصدرين اتهامات جزافية دون دليل.

ويبدو أن المطربة المصرية، إيناس عز الدين، تواجه أزمات كبرى منذ أن جاءت نتائج التحاليل الخاصة بها سلبية، في ظل ما كانت تؤكده من كونها تعاني الفيروس المستجد.

حيث تعرضت لفسخ التعاقد من قبل الشركة التي تتولى إنتاج أعمالها الفنية، كما أنها تواجه بلاغا مقدما للنائب العام المصري يحتوي على كم من الاتهامات التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

العربية نت

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