(القومة للسودان) تتخطى حاجز الـ(43) مليون جنيه بعد إطلاقها بـ(48) ساعة

تخطت جملة التبرعات الوطنية لمشروع البناء والتعمير (القومة للسودان) حاجز 43 مليون جنيه سوداني بعد 48 ساعة من إطلاقها، عبر أكثر من 60 ألف تبرع.

وأعلن عضو مجلس السيادي الانتقالي محمد الفكي سليمان مساهمته بمبلغ (10) آلاف جنيه، في اليوم الثالث لإنطلاق مشروع البناء والتعمير الذي أطلقه رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك تحت مسمى (القومة للسودان).

وقال الفكي خلال تسجيل “فيديو” بثه على موقعه الرسمي بـ”الفيسبوك” أمس، أن السودانيين بنوا وطنهم عبر الحملات الشعبية على امتداد التاريخ، وأشار إلى أن كثيراً من المؤسسات التاريخية الراسخة مثل “نادي الخريجين، الجامعة الأهلية”، وغيرها تم تشييدها بالجهد الشعبي، وأضاف عضو السيادي “أدعو أي شخص أن يعلن مبلغه ويذكر الحلم الذي يتمنى أن يراه في وطننا السودان”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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