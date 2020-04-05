مواطنة تكشف عن موقف غير لائق قام به سائقها خلال توصيلها !

روت مواطنة موقفهاً حدث لها مع سائقها ، وتصرفت خلاله كما علمتها الإعلامية نادين البدير .

وقالت المواطنة: ” صار لي موقف اليوم جميل، باختصار كنت راكبة معي السواق، ورمى علبة ماء في الشارع ” .

وتابعت: ” عاد أنا عصبت عليه وقلتله نفس ما رميتها شيلها و حطها بالزباله (وانتوا بكرامة) وهذا تعلمته من الكوين نادين انو شارع الوطن هو شارعنا اللي عشنا وكبرنا فيه شكرا على كبسولاتك الهادفة ” .

ومن جانبها ردت الإعلامية نادين البدير، قائلة: ” لأن الوطن يسكنك يا غالية شكرًا لمتابعة كبسولات اتجاهات ” ، كما قامت بإعادة تغريدتها دعماً لها .

صحيفة المرصد

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