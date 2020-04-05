وزارة المالية: تعويضات الامريكان تمّ تسديدها من الموارد الذاتية للبلاد وليست من أموال المعاشيين والضمان الاجتماعي

تداولت عدد من الصحف على مدار الأسبوع الماضي أخبارا عن تسديد الدفعة الاولى من التسوية المتعلقة بالجرائم الإرهابية للنظام المخلوع والتي دمغ فيها النظام السابق اسم السودان ووسمه بالدولة الراعية للإرهاب.

وردّدت أنّ المبلغ المطلوب قد تمّ تسديده من أموال المعاشيين والضمان الاجتماعي ؛ وهذا غير صحيح على الإطلاق .

إننا نودُّ أن نؤكد و بكُلّ وضوح ، أنّ المبلغ قد تمّ تسديدُه من الموارد الذاتية للبلاد ومن حسابات وزارة المالية.

إنّ الجهود التي ظلت تبذلها الحكومة الانتقالية لمعالجة إرث الجرائم والممارسات السالبة التي إرتكبها النظام البائد والتي أدّت لعزلة السودان عن محيطه الدولي والإقليمي وأثّرت على اقتصاده الوطني، ستظل متواصلة بإتجاه إزالة كافة أشكال العقوبات المفروضة على السودان، وهذا هدف وطني إستراتيجي لا يحتمل مثل هذا التخريب والعبث الذي تمارسه بعض الأقلام.

إننا ندعو الصحفيين والاعلاميين الي تقصّي المعلومات والأخبار في مثل هذه القضايا الحساسة والمهمة ، بل وفي كافة القضايا من مصادرها الرسمية والأبواب مفتوحة لها بإتساع .

وزراة المالية

٥ أبريل ٢٠٢٠

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