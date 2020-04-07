سمعة السودان تهتز في سوق النقل البحري.. من هو السبب؟





(9) بواخر نفط في ميناء بورتسودان تنتظر إجراءات السداد

رست بميناء الخير الخاص بمناولة المشتقات البترولية ببورتسودان الباخرة NH SIRI محملة بـ ٤٠ الف طن من الجازولين كثاني ناقلة ترسو بالميناء خلال أبريل فيما ترابط تسع ناقلات في منطقة الغاطس بالمياه السودانية تنتظر إجراءات السداد من وزارة الطاقة وعلمت( السوداني) ان البواخر التسعة منها 4 ناقلة معبأة بالجازولين وتبلغ حمولاتها بالتوالي 38 ، 40 ، 34 ، 28 الف طن متري . بجانب ناقلتين اثنتين محملتين بوقود طائرات شحنة احداها 7الف طن والأخرى 4 الاف طن وناقلتين تحملان بنزين حمولاتها 40 و 36 الف طن وناقلة واحدة تحمل غاز طبخ حمولة 12 الف طن متري وكشفت مصادر موثوقة ان تأخير ناقلات النفط بسبب عجز وزارة الطاقة في اكمال إجراءات دخولها ما افقد الموانئ البحرية مبالغ طائلة تتمثل في رسوم مكوث البواخر في المياه السودانية خاصةً وان اغلبها باتت تقضي فترة من أربعة الي خمسة اسابيع مما هز سمعة السودان في سوق النقل البحري

بورتسودان عبدالقادر باكاش

السوداني عدد اليوم ٧ أبريل ٢٠٢٠

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