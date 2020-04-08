قالوا .. (من يتكفل بنا؟) ستات الشاي .. ما بين الحظر وتوفير لقمة العيش





ظلت الغالبية العظمى من النساء اللائي تقطعت بهن سبل الحياة ووضعتهن في تحد كبير لمجابهة صعوبتها في ظل غياب أو وفاة الزوج، لجأن للعمل في مهن هامشية مختلفة وصعبة أحيانا فاستطعن مجابهتها لتوفير لقمة العيش لابنائهن وسبل العيش الكريم.

(1)

تعتبر مهنة بيع الشاي من أكثر المهن التي تعمل فيها الغالبية العظمى من النساء اللائي يخرجن في الصباح الباكر قبل شروق الشمس لمزاولة المهنة وآخريات خلال الفترة المسائية التي تمتد حتى منتصف الليل.

لكن جاءت الأقدار عكس أمنياتهن وذلك بعد أن صدر قرار حظر التجول في البلاد بعد ظهور أعداد من المصابين بمرض الكورونا والذي يبدأ من السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم الثاني.

(2)

استطلعت (كوكتيل) مجموعة من (ستات الشاي) اللائي تضررن من القرار حسب إفاداتهن…لنتابع ما جاء في إفاداتهن وابتدرت الحديث لـ(كوكتيل) السيدة آمنة الأمين: (تضررت كثيرا بسبب هذا القرار الذي سيتسبب في قطع عيش أولادي لأن الزبائن لن يأتوا في المساء التزاما بقرار الحظر، بالرغم من أنني أعمل كذلك خلال الفترة الصباحية ولكن الزبائن قلة والدخل بسيط، موضحة (ظللت أعمل في هذه المهنة منذ العام٢٠٠٥ لأن المعايش جبارة ولابد من تلقيط الأرزاق لتوفير الأكل والشرب وسداد حق الإيجار وتعليم الأولاد وعلاجهم وكل ذلك لا تكفيه المبالغ التي نجنيها من تلك المهنة لأن الإيجارات غالية والسوق أسعاره مرتفعة ، مختتمة: (اتمنى من الحكومة أن تحارب الغلاء وتنظر في أمرنا بان تجد لنا الحلول البديلة في ظل تلك الظروف المعيشية الصعبة والقاسية حتى ننعم بالعيش الكريم( .

(3)

من جانبها قالت بائعة الشاي أمينة لينو : (ظللت أعمل في مهنة بيع الشاي منذ عشر سنوات ولدي عدد من الأبناء أقوم بتربيتهم وكذلك اسكن بالإيجار وأعمل خلال الفترة المسائية في بيع الشاي نسبة للظروف الصعبة التي تمنعني من العمل خلال الفترة المسائية، مضيفة: (بعد قرار حظر التجول أصبحت في حيرة من أمري كيف سأوفر لأطفالي لقمة العيش في ظل عدم وجود الزوج والدخل واعتمادنا الأساسي في المعيشة على تلك المهنة)،مختتمة: (فعلا القرار جاء للوقاية من المرض ولكن لابد من وجود حلول لنا لمكافحة الجوع والحاجة لان المسألة أصبحت صعبة جدا بالنسبة لنا.).

(4)

فادية خليل في العقد الرابع من عمرها مات والداها في عمر مبكر لتضطر أن تتزوج وهي صغيرة لتربية أشقائها الأصغر منها عمرا إلا أنها فقدت أيضا زوجها وأشقاءها الاثنين في حادث مروري بشع قبل سنوات، فاضطرت للعمل كبائعة شاي لتربية أطفالها من زوجها المتوفي، تواصل فادية حديثها لـ(كوكتيل( لم تكن لدي شهادة جامعية لذا امتهنت هذه المهنة التي أردت من خلالها توفير احتياجاتنا المعيشية ، موضحة لذلك ظللت أعمل في بيع الشاي خلال الفترة المسائية لان الفترة الصباحية أكون في المنزل لذهاب أطفالي للمدرسة لتدبير أمر معيشتهم، مختتمة: (قرار حظر التجول أمر كان لابد منه و لكن من أين نقتات نحن الفقراء لنعيش؟ كنت اتمنى من الخيرين ورجال الأعمال الذين يتباهون بأموالهم وينفقونها في غير مكانها أن ينظروا لحالنا ويمدوا يد العون لنا حتى ينالوا الأجر في الآخرة ويتصدقوا بها لأنه ما نقص مال من صدقة).

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني

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