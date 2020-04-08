مذكرة تطالب بالقبض على الاعلامي حازم حلمي ومحاكمته





دفع جسم تحت مسمى “شرفاء القوات المسلحة”، بمذكرة إلى هيئة الاستخبارات العسكرية، شرطة ولاية الخرطوم، نيابة امن المعلومات، طالبوا فيها بالقبض على الإعلامي حازم حلمي، على خلفية ما اعتبروه ظهور مقاطع بذيئة تمس شرف واخلاقيات بنات الشعب.

وقالت المذكرة التي حصل عليها “النوس نيوز” على نصها إنه بالاشارة إلى ماورد نفيدكم علما اننا ابناء وشرفاء قواتنا المسلحة تم تكوين لجنة مع زملاءنا بهيئة الاستخبارات العسكرية نناشد قوات الشرطة ان تتم القبض علي حازم حلمي وتتم محاكمته عاجلا وهذا لا يرضي اخلاقيات شعبنا السوداني”، وأضافت “اذا لم يتم القبض عليه فنحن عليه بالمرصاد”

النورس نيوز

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