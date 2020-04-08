لوشي تقول بعد فضيحة حازم حلمي: إذا كان الزميل حازم غلط ربنا يهديه وكل الناس بتغلط

بعد انتشار مقطع صوتي فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للإعلامي حازم حلمي والذي أشعل المواقع بأكملها دافعت الإعلامية آلاء المبارك “لوشي عن نفسها بعد أن تم نسب الصوت الذي ظهر في المقطع لها من قبل رواد المواقع وقالت (صوتي البتقولو مزعج دا وبضرسكم ما حفظتوه ولا شنو) (مستحيل يوم من الأيام أعرض سمعتي للإهانة مهما حصل) و (إذا كان الزميل حازم غلط ربنا يهديه وكل الناس بتغلط) و (إذا كان في اغتيال لشخصيته بغرض تشويه السمعة ربنا حينصره ولو بعد حين) .