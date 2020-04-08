لوشي تقول بعد فضيحة حازم حلمي: إذا كان الزميل حازم غلط ربنا يهديه وكل الناس بتغلط

بعد انتشار مقطع صوتي فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للإعلامي حازم حلمي والذي أشعل المواقع بأكملها دافعت الإعلامية آلاء المبارك “لوشي عن نفسها بعد أن تم نسب الصوت الذي ظهر في المقطع لها من قبل رواد المواقع وقالت (صوتي البتقولو مزعج دا وبضرسكم ما حفظتوه ولا شنو) (مستحيل يوم من الأيام أعرض سمعتي للإهانة مهما حصل) و (إذا كان الزميل حازم غلط ربنا يهديه وكل الناس بتغلط) و (إذا كان في اغتيال لشخصيته بغرض تشويه السمعة ربنا حينصره ولو بعد حين) .
وبحسب المنشور الذي شاهده محرر كوش نيوز على صفحة الإعلامية لوشي المبارك على فيسبوك والموثقة باللون الأزرق فإن مرتادي المواقع كتبو مئات التعليقات في غضون عشر دقائق فقط أبرزها (ما كان في داعي للتبرير فقد يزيد الطين بلة ) و (أول مرة نشوفك منفعلة) (القمة مستهدفة دوما).
الخرطوم : (كوش نيوز)
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