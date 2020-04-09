السعودية تجيز مسلخ (الكدرو) لصادر اللحوم من السودان





كشف مسؤول رفيع بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن حصول السودان على اجازة لمسلخ الكدرو ليكون منصة لصادرات الى المملكة العربية السعودية.

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح إن هيئة الغذاء والدواء السعودية اجازت مسلخ الكدرو لتصدير اللحوم الى المملكة بعد استيفاء الاشتراطات الفنية اللازمة ومطابقة المواصفات والاشتراطات الدولية الخاصة بصادر اللحوم ليصبح ثاني المسالخ العاملة في صادر اللحوم بعد مسلخ جمكو في ولاية الجزيرة.

وتتراوح السعة الانتاجية لمسلخي الكدرو وجمكو من الضأن والماعز ما بين 3 – 6 الاف رأس يوميا.واوضح فرح بان صادر اللحوم للمملكة يزيد من القيمة الاضافية لصادر الثروة الحيوانية.وتوقع ان يتم تصدير اول شحنه من اللحوم للسعودية من مسلخ الكدرو خلال الشهر الحالي.

وبلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.

صحيفة الجريدة

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