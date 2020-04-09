تظاهرات بشارع القصر بالخرطوم تطالب بإسقاط الحكومة





تظاهر المئات من المواطنين في شارع القصر وسط الخرطوم قابلة القصر الرئاسي، تحت لافتات الحراك الشعبي الموحد، رافعين شعار (تسقط بس) حاملين لافتات كتب عليها، ” لا للاستعمار الجديد”، “لا للتدخل الاقليمي في الشأن السوداني”.

و قال الحراك الشعبي الموحد (حشد)، أنهم خرجوا في تظاهرات للدفاع عن أبسط مقومات الحياة المفقودة الآن، مطالبين بإسقاط الحكومة و بحسب بيان تحصلت عليه (السوداني) أعلن الحراك عن إستئناف أنشطته الثورية الجماهيرية عبر المواكب والوقفات الاحتجاجية في العاصمة والولايات حتى تتحقق المطالب في إسقاط حكومة قوى الحرية و التغيير. و أضاف: ” بلغت أوضاعنا المعيشية في البلاد مبلغ الغلاء مستحيل المنال ، وشلت حركة الإنتاج وعدنا إلى الحد الأدنى من الكفاف في سعينا إلى تدبير إحتياجاتنا الأساسية وضروريات الحياة”.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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