مزارع : هديتنا لرئيس الوزراء إنتاج 6 مليون جوال قمح





أكد المزارع سفيان الباشا عضو مجموعة تصحيح المسار بمشروع الجزيره إن زيارة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك للمشروع سترفع الروح المعنوية للمزارعين وتعزز أدوارهم مشيرا الى أن مشروع الجزيرة مؤهل للمحافظه علي الإقتصاد الوطني ومنعه من الإنهيار.

وقال ان القمح المتوقع إنتاجه من المشروع يصل الي 6 مليون جوال ويوفر 60‰ من إحتياجات السودان من القمح خلال العام كما يمثل دعما للدوله بتوفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي لإستيراد القمح ه،مضيفاً هذه هي هديتنا التي سنقدمها لرئيس مجلس الوزراء

وأعلن الباشا في تصريح (لسونا) أن زيارة حمدوك لمشروع الجزيرة ستدفع تجاه معالجة المشاكل التي تعترض العمل الزراعي والإسراع في تعيين محافظ لمشروع الجزيرة من أبناء الجزيره الذين عملوا في المشروع إضافة لتوفير المال اللازم لإعادة تأهيل قنوات الري وتحسين أوضاع العاملين بالري .

وعبر الباشا عن مخاوف قطاعات المزارعين أن يتم إعلان لجنة تسيير للمزارعين دون آخذ رأيهم وأن يتم تكوين اللجنة من فصيل سياسي لا يمثل الطيف الواسع من المزارعين بعد حل مجلس تنظيم المزارعين.

وأقر بالبطء الشديد في عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيره الأمر الذي أحدث قلقا وسط المزارعين مشيرا الى للنقص الكبير في الخيش والجازولين للحاصدات والترحيل .

ودعا الباشا الى ضرورة توفير الموازين (الطرناطه) في مواقع تسليم القمح لأن سعة جوالات البلاستيك تتجاوز المائة كيلو جرام وهذه تعد خساره كبيره علي المزارعين .

ولفت الانتباه للإقبال الكبير وسط المزارعين لتسليم القمح للبنك الزراعي بكميات كبيره مقابل التكلفة أو فائض الإنتاج بعد رفع السعر التشجيعي لجوال القمح زنة 100 كيلو إلى 3500 جنيه .

سونا

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