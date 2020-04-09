بين ابريل وابريل القحاتة دخلونا في فتيل: مقارنة اسعار السلع في زمن البشير وحمدوك





في زمن قحت

اسعار السلع الاستهلاكية اليوم

6 أبريل ٢٠٢٠م

الدولار 142 جنيه

كيلو دقيق سيقا ٩٥ ج

كيلو سكر ٩٠ج

زيت لتر ١٩٠ ج

كيلة قمح ١٠٠٠ج

كيلة ودعكر ٩٠٠ج

كيلة دخن ١٠٠٠ج

ربع بصل ١٢٠ ج

اسعار السلع الاستهلاكية يوم

6 / أبريل / ٢٠١٩

الدولار 70 جنيه

كيلو سكر ٢١ج

كيلو دقيق سيقا ٣٥ج

زيت لتر ٨٠ج

كيلة قمح ١٥٠ ج

كيلة ودعكر ١٢٠ج

كيلة دخن ١٨٠ج

ربع بصل ٦٠ج

لاشفنا زياده الحد الأدنى للأجور

ولا شغلوا الخريجين

وشهدائنا راحو سمبلة ودمائهم تبخرت لاجل حفنة من العطالى الناشطين تربعوا على الكراسي وركبوا الفارهات واستوطنوا العمارات .

#بين_ابريل_وابريل

دخلونا في فتيل

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