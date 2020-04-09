بينها اليمن وإثيوبيا… 6 دول على قائمة البنك الدولي لخطة الـ 160 مليار دولار





قال البنك الدولي إن الدول التي تعاني من صعوبات خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد، ستتلقى مساعدات ضخمة، لدعم قطاعاتها الصحية، مشيرا إلى أن دولة عربية من بين الدول التي ستحصل على هذا الدعم.

وذكرت الصفحة الرسمية للبنك الدولي على “تويتر”، اليوم الخميس، إن مجموعة البنك الدولية تستعد لتقديم مساعدات تصل إلى 160 مليار دولار أمريكي، للدول التي تواجه فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال تلك المساعدات إلى الدول خلال الـ 15 شهرا الماضية، بصورة تدريجية.

وأوضح البنك الدولي أن تلك المساعدات ستصل إلى دول في كل مناطق العالم، وستكون أبرز الدول التي تتلقى هذا الدعم، الهند، التي ستحصل على مليار دولار لدعم قدرتها على مواجهة خطر فيروس كورونا، وإثيوبيا، التي من المقرر أن تحصل على 82 مليون دولار، وطاجيكستان التي ستحصل على 11 مليون، ومنغوليا 27 مليون، وهايتي 20 مليون، واليمن 27 مليون.

ويشمل الدعم الذي سيحصل عليه اليمن أجهزة يحتاجها العاملون في الصحة أثناء عملية عزل المرضى بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إنشاء مراكز للعلاج.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مليون ونصف مليون مصاب، بينهم أكثر من 88 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 330 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها نحو نصف مليون مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 148 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة ونحو 18 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 113 ألف إصابة، ونحو 2500 حالة وفاة، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 112 ألف إصابة، ونحو 11 ألف حالة وفاة،

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 64 ألف إصابة، ونحول 4 آلاف حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 7 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 38 ألف إصابة ونحول ألف حالة وفاة،

وتجاوز عدد المصابين في كل من بلجيكا سويسرا ومملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) 20 ألف إصابة، في كل منها، بينما أصبح عدد المصابين يتجاوز 10 آلاف إصابة في كل من كندا والبرازيل والبرتغال والنمسا وكوريا الجنوبية، وفي إسرائيل تجاوز العدد 9 آلاف إصابة.

سبوتنيك

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