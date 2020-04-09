شاهد بالفيديو.. شيخ سوداني يحلف على المصحف وسط “زغاريد” النساء: (المهدي المنتظر سيظهر بعد شهور قليلة وعيسى عليه السلام سينزل من السماء بعد سبعة سنوات)





هاجم شيخ سوداني خلال مخاطبتة جمع غفير من الناس في ساحة واسعة لم يتم الكشف عن مكانها, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب قرارته التي جوعت الشعوب على حد تعبيره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الشيخ أن الرئيس الأمريكي يدعي أنه ربكم الأعلى, وفجر الرجل الذي ظهر من خلال الفيديو المتداول وهو ممسك بمصحف في يده خلال مخاطبته للجمع مفاجأة كبرى حينما تنبأ وأقسم بتحرير القدس خلال ساعات قليلة.

وذهب الشيخ الذي أثار جديثه ضجة واسعة أبعد من ذلك وواصل في قسمه قائلاً المهدي المنتظر تبقى على ظهوره ساعات قليلة.

وواصل الرجل حديثه المثير مؤكداً أن سيدنا عيسى عليه السلام سينزل من السماء للأرض بعد سبع سنوات فقط, وسط تكبير الرجال وزغاريد النسوة الحاضرات اللاتي طالبهن بالزغاريد لله على حد تعبيره.

ووجه حديثه للرئيس ترامب قائلاً: أنا واقف في هذا المكان وإن استطعت أن تقتلني فأقتلني, وأنا أقف هنا لأثبت لك أن محمد هو خاتم الرسل والأنبياء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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