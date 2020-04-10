بعد ساعة واحدة: الكشف عن كذب لجنة التمكين حول قطع اراضي علي كرتي





توضيح حول ما اورده السيد وجدي صالح في المؤتمر الصحفي المنعقد مساء يوم الجمعة ١٠ ابريل ٢٠٢٠

بخصوص اراضي علي كرتي :-

اولاً : الاراضي المذكور ة هي في الأصل كانت مزرعة ملك حر لمالكها علي احمد كرتي ، تقع شمال شرق ويتا .. مساحتها تقارب ال٣٠ فدان .. تمت زراعتها لمدة ١٠ سنوات ..

ثانياً:- تم تحسين المزارع بالمنطقة حولها من زراعية لسكنية … وتبقت تلك المزرعة كأخر مزرعة .. مثمرة ومنتجة لست سنوات .. .

ثالثاً :- تحت ضغط التمدد السكني حولها تقدم المالك وفق الإجراءات المتبعة بالتخطيط العمراني ولوائح التخطيط العمراني لتحسينها الي أراضي سكنية… واستمرت الإجراءات لمدة عامين حتي اكتملت اجراءاتها بالتخصيص لعدد ١١٨ قطعة دون اي تجاوز لأي من إجراءات ورسوم لجان التخطيط العمراني وقد وافقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على كلٍ الإجراءات وأحالت كل قطع الأراضي السكنية المذكورة إلى سجلات الأراضي التي يشرف عليها قاضي محكمة عليا والأوراق التي تثبت ذلك وفق القانون واللوائح بطرف سجلات الاراضي والمالك..

رابعاً :- المزرعة لم تكن يوما ملكاً لحكومة السودان ، ولم يستفد المالك من اي تسهيلات او معاملات خارج الإطار القانوني وما نصت عليه اللوائح وفق قانون الاراضي لجمهورية السودان..

خامساً: سيقوم المتضرر برفع دعوي تشهير امام القضاء السوداني ضد وجدي صالح

واعضاء لجنة تفكيك النظام

منقول

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