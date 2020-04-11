الهند تصدر دواء ضد كورونا لـ13 دولة .. بينها دولة عربية !





قررت السلطات الهندية تصدير 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 13 دولة، بينها دولة عربية.

ووفق ما نقلت “رويترز”: ستصدر الهند 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، إلى 13 دولة؛ وهي “الولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والبحرين، والبرازيل، ونيبال، وبوتان، وأفغانستان، والمالديف، وبنغلاديش، وسيشيل، وموريشيوس، وجمهورية الدومينيكان”.

وسبق أن أوصى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب كسلاح محتمل في مواجهة كوفيد-19،وقالت المعاهد الوطنية للصحة، إنها تختبر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان عدد من الأطباء الأميركيين أنهم يستخدمون الدواء مع المصابين، دون دليل على أنه فعال، ورغم إعلان السويد وقف استخدامه بسبب “آثار جانبية خطيرة”.

وزاد معدل استخدام الدواء الذي بدأ استخدامه قبل عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزًا للوباء.

صحيفة المرصد

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