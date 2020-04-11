بالصورة.. الحسناء لوشي تترافع عن نفسها مجدداً بعد اتهامها بالمشاركة في فضيحة حازم (أنا أفضل ما يمكن أن يحدُث)

حرصت الإعلامية السودانية والمذيعة العائدة للعمل بقناة سودانية 24 آلاء المبارك الشهيرة باسم لوشي على نشر تدوينات على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعبر فيها عن ثقتها الكبيرة في نفسها وذلك بعد أيام من انتشار شائعة على السوشيال ميديا تؤكد تورطها في التسجيل الفاضح للإعلامي الآخر حازم حلمي.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني يوم الأربعاء تدوينة غاضبة تابعها أكثر من 17 ألف متابع على حسابها ردت من خلالها على الشائعات التي لاحقتها وقالت فيها 🙁
دقيقه دقيقه دقيقه شنو كميه التخلف والغباء دا
صوووووتي البتقولو مزعج وبضرسكم دا ما حفظتوه ؟؟؟؟
ياخوانا قبل ما تمسو شرف زول راجعو روحكم مره واتنين
قال تعالى : ( وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا ) [ الأحزاب : 58 ]
المعنيّون بالوعيد في هذه الآية هم الذين يستطيلون في أعراض المسلمين ظلماً و عدواناً ( أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه و لم يفعلوه ” فقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبيناً ” و هذا هو البَهت الكبير : أن يحكيَ أو ينقل عن المؤمنين و المؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب و التنقص لهم ) كما قال ابن كثيرٍ في تفسيره .
و قال جلّ و علا : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [ النور : 23 ].
وتابعت بحسب ما تقلت عنها محررة موقع النيلين (ياريت نوعى انه الحياه الشخصية بتاعة اَي شخص سواء معروف وطارح نفسه للعامه اوو لا دي تعتبر سلوكيات (خاصه) احنا ما نتدخل فيها وإذا كان الزميل حازم غلط ربنا يستر عليه ويهديه وكل الناس بتغلط وإذا كان في اغتيال لشخصيته بغرض تشويه السمعة اكيد ربنا حينصره ولو بعد حين
الحاجة الشينه ماحبابها وما افتكر انه انا الاء المبارك في يوم من الأيام ممكن اخلي سمعتي على الملأ بهذا السوء
شكراً للناس البتعرفني وبتعرف صوتي والعاملين فيها اول مره يسمعوه ديل احي منكم بس).
حديثاً نشرت لوشي تدوينة يوم السبت وأرفقت معها صورة لها قالت فيها: (لا شَيءَ يَهزمُني أمامَ نَفسي أو يَهزّ ثِقَتي بِهَا؛ أنا أفضلُ مَا يُمكِن أن يَحدُثَ).
التدوينة الأخيرة فسرها بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحسناء لا زالت تترافع عن نفسها وتريد أن تؤكد للجميع أن ثقتها في نفسها لا تحدها حدود.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
5 تعليقات
أول مرة اقرا ليك كلام مفيد .
حقيقة ياريت الناس تتورع عن الخوض في الاعراض . وربنا لعن من يرمي محصنة بالزنا دون دليل . هل تعلمون ما اللعن ؟؟؟ هي الطرد من رحمة الاه والعياذ بالله . .
يعني مجرد ونسة وطق حنك ما بيضيف ليك حاجة ممكن يخرجك من رحمة الله .
ارجو من كل من يقرأ كلماتي هذه ان يدع هذه المصيبة التي يرتكبها في حق نفسه .
نشرك لكلمة أو فيديو تنال به من عرض انسان سيظل يخصم من حسناتك الي ان يزول . وربما بعد ان تموت يظل العداد ماشي . يا اخوتي في الله والاسلام . اي زول نشر فيديو أو بوست زي دا يلحق نفسو فورا ويزيلو
الجميلة لوشي ولا يهمك هؤلاء هم بعض السودانيين ولو سألنا عن من كتب فى الفضيلة نجد الاهوال
يا عالم انها الكورونا ودعو الخلق للخالق
بس أنت لا محصنة ولا غافلة يعني (المحصنات الغافلات) الواردة في الآية لا تنطبق عليك يا لوشي أنت أسأت لنفسك بعرض نفسك على الملأ بلبسك وإغرائك للرجال بوقفاتك التصويرية الإغرائية يعني باختصار أنت اللي جنيت على نفسك.. يعني لو كنت ساترة نفسك وما بتظهري على الملأ وأنت كاشفة الوجه وكاشفة كل جسمك لما تعرض لك أحد.
القران ده ما مصحف كااااااااااااااااااامل فيهو اية تانية برضو فى سورة النور
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) ..
لو كنتى مع حازم ولا ما معاهو … بالاية دى برضك مصنفه معاهو .. بلا يقشكم الجوز .. تنشرو فى العهر والفسوق
وخالتك الخفجى ( الله يخفجها قطر ) تروج ليك ..
يا لوشي أنت مجاهرة بالمعصية
صورك ……………مع نفس هذا الحازم …………حدث ولا حرج
أنت عارفة المجاهرة عقوبتها مش عليك بس ، بل علينا كلنا
لكننا غير راضيين ، والله يشهد علينا
وبعد ده بقول : من كان منا بلا خطيئة فليرمها بكلام