تدشين حملة (سلعتي) غدا





تدشن غدا الاثنين بسونابحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة ومدير بنك النيلين وممثل للحرية والتغيير حملة( سلعتي) التي تنطلق من إداراة التجارة والصناعة مع عدد من المنتجين الاساسيين ووزارة المالية والمؤسسات الاعلامية لتوفير11سلعة اساسية بأسعار تقل من اسعارالسوق مابين 30%الى % 40 حسب السلعة وقال الاستاذ مجاهد على الحسن مدير حملة (سلعتي )انه تم تقديم مخترح ان تدخل إدارة التعاونيات بوزارة التجارة والصناعة كمنافس دون الاخلال بالقطاعات الاخري في المرحلة الحالية التي تقتضي ضرورة التدخل لتوفير السلع الاستهلاكية باسعار مخفضة .

وذكر مجاهد انه تم تقديم مخترح لوزارة المالية التى وافقت كضامن لمجموعة من المنتجين الاساسين وتكون الشراكه الاساسيه مع المنتجين الاساسين الذين وافقوا على الدخول في الحملة والتمويل سيكون اجلا لمدة شهرين

وسيتم البدء بحوالي 11 سلعه اساسية تتضمن الزيت، السكر، الدقيق بنوعيه ،الشاي، وصابون الغسيل والحمام ،الأرز والصلصله والفول المصري والعدس وسيكون التوزيع عن طريق نظام الحوكمة الالكترونية عن طريق الرقم الوطني والذي تقوم به الجمعيات التعاونية في الأحياء واماكن العمل اما المناطق التي ليس بها تعاونيات سيتم العمل فيها بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات

وقد تم تكوين لجنه من المؤسسات الاعلامية للقيام بالحملة

سونا

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