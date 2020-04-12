فيديو: البرنس للإعلامي حازم حلمي بعد الفضيحة الداوية بتحبها؟ بتموت فيها؟ وحازم: (روحي وقلبي) فمن هي؟





في آخر لقاء له على برنامجه “عشرة ونسة ” والذي يعرض على منصة يوتيوب فاجأ النجم محمد المصطفى البرنس معجبيه ومتابعيه على قناته وهو يستضيف الإعلامي حازم حلمي والذي أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسرب مقطع فيديو فضائح جعل رواد المواقع يطرحون الكثير من الأسئلة. حيث انتشر فيديو ترويجي للحلقة مع حازم حلمي مع كثير من الأسئلة التي حولها الكثير من الغموض.

وبحسب الفيديو الترويجي الذي شاهده محرر كوش نيوز فإنه فقط لكسب التشويق للحلقة ليس إلا و انتشر الفيديو بشكل كبير وكتب عليه المتابعون مئات التعليقات أبرزها :(سبحان الله ما متخيل الشباب السوداني يوصل لهذه المرحلة) و (بالله عليكم يا ناس خلو الناس في حالهم) (يا برنس انت ماشي صح)!

الخرطوم : (كوش نيوز)

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