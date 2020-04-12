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شاهد بالصور والفيديو.. مثلت دور “عروس” الثورة السودانية بالأمس واليوم تُزف لزوجها الحقيقي.. وعريسها يفاجئها في الفرح بهتافات الثورة

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بعد عام من تجسيدها لدور عروس الثورة السودانية من أمام القيادة العام مقر المعتصمين الذين نجحوا في خلع الرئيس البشير, عادت الكنداكة منى قاسم لترتدي “جرتق” العروس ولكن هذه المرة حقيقة حيث زُفت الكنداكة لزوجها أحد شباب الثورة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تهنئة عروس القيادة التي ضربت أروع الأمثال أيام الإعتصام لتؤكد للجميع أنها عروس الوطن وذلك بعد ظهورها بأزياء العروس السودانية وسط صرخات المعتصمين.

الفيديو لمنى قاسم أيام الإعتصام بالقيادة

اليوم تكررت الصرخات والهتافات ولكن هذه المرة من زوحها الذي أراد أن يعبر لها عن حبه لمواقفها الثورية بهتافه لها وهو يجلس أمام وسط فرحة وإعجاب الحاضرين.

https://www.facebook.com/100015267690026/videos/864675900717992/
محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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2 تعليقان

ساخرون 2020/04/13 at 8:34 ص

هذه الفرحة لكانت مزدوجة ، لو انصلح حال البلد

أها اتزفيتي مرتين يا منى

والبلد وصلت قاع القاع

فرحتك ناقصة

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ود بندة 2020/04/13 at 9:34 ص

يبدو عليكم لم تختاروا التوقيت المناسب للزفاف زواجكم.بعد عام من الثورة وبعد تأكد فشلها. هل يستمر هتافكم.ام تسقط بس

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