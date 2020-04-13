رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك يصدر أمر طواريء رقم (1) للعام 2020م، وعقوبات صارمة

عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م ،مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم (225) بسبب جائحة كرونا،مقروءة مع أحكام المادة 8(1) من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م،وبحسباعلام مجلس الوزراء، أصدر مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجلس السيادي الأمر الآتي نصه:
اسم الامر وبدء العمل به
1- يسمي هذا الأمر أمر طواريء رقم (1) لسنة 2020ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. تفسير
2_تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الأمر نفس المعاني الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م. الجرائم والمخالفات
3-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يعد مرتكبا جريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:
(أ) التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تاديتهم عملهم.
(ب)إتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.
(ت) تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم علي الدخول الي الأراضي السودانية.
(ث)احتكار الغذاء او الدواء أو زيادة اسعارهما.
(ج)نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
(د) مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.
(ه) الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.
(و)عدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخري تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.
(ر) التواجد في الأماكن العامه أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.
(ح)عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة.
(ط) تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة.
(ى) مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الحارج او الدول من الخارج أو الدول الموبوءة.
(ك) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.
(م) الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مباني مؤقته أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخري يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.
(ن) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم.
(س) الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.
(ع)مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة.
(ف) التردد علي المنشأت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.
(ص)رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.
4- علي الشرطة تسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.
5- الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك يجوز للشرطة:
(أ) إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة.
(ب) حجز المركبات.
(ج)حجز الأشخاص.
(د) القبض علي الأشخاص.
(ه)إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.
6- علي الرغم مماهو وارد بنص المادة
(7) من قانون الطواريء والسلامة لسنة 1997وفي حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات على المخالفين وفق الجدول المرفق بهذا الأمر.
الخرطوم(كوش نيوز)
2 تعليقان
هذا هو الكلام يا ريس حمدوك القانون فوق الجميع
اجتمعت زواحف بنى كوز وحشرات حشد نعم انهم زواحف وحشرات تحتاج الى بف باف يبيدها هى وكورونا٩٩ هؤلاء القوم قد نزع الله الحياء عنهم دمروا الوطن ثلاثون عاما ولم يبقوا منه شيئا ونحن الان نتجرع مرارات غرسهم وهم يلقون باللوم على غيرهم وكان لم تكن لهم يد فيما نحن فيه الان اننا نطالب بالحسم الثورى لهذه الزواحف والحشرات التى نزع الله عنها الحياء وتوعدهم بالدرك الاسفل من النار لانهم اهل النفاق والضلال والذين تم القبض عليهم من متظاهرى الزواحف والحشرات يجب ارغامهم على الاعتراف بمن شارك معهم وان يتم حسمهم باحكام رادعة انهم اعداء الله والوطن والدين الذى استباحوه سلعة رخيصة لاغراض دنيوية بغيضة خرج علينا حسين خوجلى متنمرا بعبارة وجدى صامولة تكريتى ليس كرها فى الكيزان انما كرها فى الايمان. هذا الرجل مازال يدعى بانه ممسك بمفاتيح الايمان بجيبه يوزعها على من يشاء متناسيا ان علام الغيوب هو الله وحده وهو الذى يعلم ما تخفى الصدور وبمنطق القول والعقل قد وجد وجدى من الكيزان ما يدفعه لكرههم حد الكراهية ولكنه لم يجد من الايمان الا كل حلاوة فكيف لوجدى ان يكره حلاوة الايمان ويترك كره مرارة وعلقم الكيزان الذين لم نجد منهم سوى مرارة الحنظل والعلقم والسم القاتل الذى دمر البلاد والعباد لكنه ديدنكم فى التجارة بالدين يا حسين خوجلى ان كنت تعرف الدين حق معرفة ولكنك كغيرك من بنى كوز ترتديه عباءة لزوم الوجاهة والتجميل الزائف اما حديثك عن منظمة الدعوة الاسلامية فوجودها بيد الكيزان المنافقين وحده سبب اكثر من كاف لحلها وان امطرت لؤلؤا وذهبا على البلاد والعباد يا حسين ابراهيم بقال يتحدث عن اكاذيب قطيع قحت بخصوص ٦٤ وستون مليار و٩٩ قطعة حقيقة انها تفوق ال٦٤ وستون مليار فهذه موارد وطن طيلة ثلاثون عاما بترول وذهب وصمغ وثروه حيوانية وسمسم وغيرها من خيرات يا بقال مالك كيف تحكم ؟ومن القطيع بالله عليك ؟ من نهبوا الوطن ثلاثون عاما ام من اطاحوا باهل الفساد بثورة لم يشهد العالم مثيلا لها ولو كانت بكم مثقال ذرة من حياء لنصبتم لانفسكم المشانق خجلا من عظم ثورة أطاحت بكم ولكنكم كيزان وهى صفة كافية لكم لانه لا يوجد اقبح منها صفة بهذا الوجود اما حديثك عن ال ٩٩ قطعة فهى ١٤٣ قطعة قد تصرف كرتى فى عدد منها وحديثكم عن انها مزرعة ملك حر فهو حديث فطير فانا قد اشتريت قطعة سكنية ملك حر فهل هذا يعنى اننى ورثتها ابا عن جد!!!؟ وجميعنا يعلم كيف كان يتم امتلاك المزارع فى عهد فسادكم الذى اذكم انوف العالم اجمع والله اننى اتعجب كيف يسمح لك ولامثالك من زواحف بنى كوز وحشرات حشد بالكتابة والكل قد خبر شروركم وعداءكم المستحكم للوطن والمواطن كيف بالله عليكم يتم السماح للخونة بمسك اقلام يبثون منها سمومهم القاتلة والوطن فى حوجة ماسة لمطهر يشفى جراحة ليست ٦٤ مليار و٩٩ قطعة يا بقال انما ضياع وطن بحاله ولكن امثالك لا يستحون
قرارات السيد دولة رئيس الوزراء يجب تطبيقها على اقلام الزواحف والحشرات زاحف حسين خوجلى زاحف الطيب مصطفى حشرة ابراهيم سراج بقال حشرة محمد حامد جمعة وباقى حشرات وزواحف بنى كوز