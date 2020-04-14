قبل رمضان وتقديراً للظروف شباب يقومون بصيانة الخلاطات والأفران بـ (المعقول)





جرت العادة بأن نسمع عبارة (المعقول) من سائقي المركبات، التي تقال في مشاوير خاصة وتحديداً من أصحاب الركشات، لكن أن يجلس أربعة شباب في محل بسوق أم درمان، ويتخصصون في صيانة أجهزة الخلاطات، التي بها عطل والأفران الكهربائية أيضاً، ولكن دون تحديد لسعر الأجهزة مكتفين بعبارة بـ (المعقول) هذا ما لم يكن ليحدث لولا من شعب مثل السودان.

سعاد التي كانت تحمل معها ثلاث خلاطات ترغب في صيانتها لشهر رمضان، توجهت لمحل صيانة هؤلاء الشباب بسوق أم درمان، والتي تم وصفه لها من قبل جارتها، سعاد عندما أرادت أن تدفع قيمة الصيانة قال لها الشاب بـ ( المعقول) ياحجة، وهنا أصرت سعاد على أن يحدد لها، خاصة وأنها لا تعرف تكلفة صيانة ثلاثة أجهزة، ولكن الشاب أصر على عبارته بـ( المعقول) فأعطته المعقول وذهبت وهي مذهولة من الأمر، واكتفت بعبارة( الدنيا بخيرها).

أحد المواطنين الذي دوماً ما يقصدون هذا المحل ذكر لـ (آخر لحظة) إن هؤلاء الشباب هم بارعون جداً في صيانة هذه الأجهزة، ودوماً مايقابلون الزبائن بابتسامة عريضة.

صحيفة اليوم السابع

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