مدير برنامج سلعتى: البرنامج نتاج تضافر جهود وطنية





أكد الاستاذ مجاهد على الحسن مدير برنامج سلعتي بوزارة الصناعة والتجارة أن البرنامج هو تضافر جهود وطنية من القطاعين الحكومي والخاص والجهد الشعبي وليس حصريا على جهة معينة، مشيرا أن البرنامج قائم على الحوكمة الالكترونية.

وأوضح مجاهد في منبر وكالة السودان للأنباء مساء اليوم بمناسبة تدشين برنامج سلعتي ان البرنامج استراتيجي يهدف إلى تقديم سلع باسعار مخفضة للمواطنين ويساهم في تخفيف أعباء المعيشة

واشار الى وجود مجموعة من التشوهات والوسطاء يدخلون بين المنتج و المستهلك و بالتالي يودون الى رفع الأسعار.

وقال ان الهدف من البرنامج هو توفير السلع الاساسية بنظام الكوتة لكل مواطن وأسرة وتكفي هذه السلع لمدة شهر كامل، وتوزع عبر مسارين للولايات عبر وحدات الحكم المحلى (المحلية والوحدة الادارية) بالاضافة إلى الوزارات والهيئات.

وقال ان البرنامج يوفر سلع اساسية تشمل السكر، الدقيق، الزيوت، الشاي، الفول المصري، البصل، الصلصة.

من جانبها أكدت الاستاذة امينة محمد شين ممثلة عضوية قوى اعلان الحرية والتغيير في برنامج سلعتي أن البرنامج يهدف الى معالجة ارتفاع الاسعار وتخفيف ضائقة المعيشة التى شغلت قوى الحرية والتغيير لتخفبف أعباء المعيشة على المواطنين.

شكرت الموردين والقطاع الخاص والقائمين على البرنامج، وناشدت لجات المقاومة لمتابعة توصيل السلع وتكوين الجمعيات التعاونية.

سونا

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