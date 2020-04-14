ولاية الخرطوم تشرع في ترتيبات توزيع الدقيق





انعقد اليوم اجتماع موسع برئاسة والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الاتحادي بتولي الولايات توزيع دقيق الخبز بحضور أمين عام الحكومة وممثل قوى الحرية والتغيير الأستاذ أمين سعد ومعتمدي المحليات والجهات ذات الصلة.

وقدم مدير عام وزارة الصناعة خطة توزيع الدقيق وإحكام الرقابة عليه عبر أجهزة ولاية الخرطوم التنفيذية والأمنية والشعبية والرقابية.

وأمن الاجتماع على الخطة ووجه المحليات برفع تقارير عاجلة بنهاية الأسبوع الحالي تتضمن الإحصاءات بالمخابز العاملة وخطة التوزيع والرقابة وتكوين إدارة في كل محلية تعمل على مدار الساعة تتولى إدارة الدقيق والمخابز.

سونا

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