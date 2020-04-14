



هذه الحكومة خالية من “الرجالة” و “الفراسة” .. ناس “هوانات” ساكت ..

حابسين زوجة “البشير” وهي امرأة خمسينية بدون توجيه تهم .. بيقولوها عديل “أهانة ” و”كسرة ” للبشير المسجون .. دولة قانون شنو ودولة عدالة شنو ..

حكومة قحت دي والله زول فيهو رجالة وفراسة ما يأيدها دقيقة واحدة ..

عبد الرحمن عمسيب

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