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هذه الحكومة خالية من “الرجالة” و”الفراسة”.. ناس “هوانات” ساكت

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وداد

هذه الحكومة خالية من “الرجالة” و “الفراسة” .. ناس “هوانات” ساكت ..
حابسين زوجة “البشير” وهي امرأة خمسينية بدون توجيه تهم .. بيقولوها عديل “أهانة ” و”كسرة ” للبشير المسجون .. دولة قانون شنو ودولة عدالة شنو ..

حكومة قحت دي والله زول فيهو رجالة وفراسة ما يأيدها دقيقة واحدة ..

عبد الرحمن عمسيب

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2 تعليقان

فيصل الغالى 2020/04/14 at 9:53 م

كفيت ووفيت يا عمسيب تعيش تعيش وكفى …

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salaheldin 2020/04/14 at 11:04 م

مؤيدنها وفينا رجالة وفراسة وانت لو فيك رجالة وفراسة كانت تتكلم عن ضحايا الانقاذ من النساء اللاتي قد ذبحن وقتلن واغتصبن وتمت اهانتهن في وضح النهار وعلي مرأي من الجميع

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