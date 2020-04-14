شاهد بالفيديو.. الإعلامي حازم حلمي يعترف لإحدى الفتيات: لوشي طلبت مني أن (أربط الطرحة وأرقص) وبسببها ضربت “المناكير”

كشف الإعلامي السوداني الشاب حازم حلمي الفتيات خلال فيديو مباشر قام ببثه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي عن أسرار اللعبة التي يقوم ببثها ويستضيف من خلالها بعض زميلاته وصديقاته بالوسط الإعلامي والسوشيال ميديا.
وأكد حازم بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين لإحدى الفتيات التي قام باستضافها خلال “اللعبة” أن الإعلامية الشهيرة آلاء المبارك “لوشي” فاجأته بطلبات غريبة بعد خسارته للتحدى أمامها وجاءت الطلبات بناء على قوانين “اللعبة” التي تجبر الخاسر على تلبية طلبات الفائز.
وكان حازم قد خسر أمام لوشي والتي بدورها طالبته وخيرته بين ربط الطرحة والرقص أو عمل ميك أب على وجهه أمام مئات المتابعين أو طلاء المناكير.
وقال حلمي للفتاة التي استضافها بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين (في النهاية رضخت وقمت بعمل المناكير ) وواصل الشعب السوداني يتحين الفرص, حيث قاموا بإطلاق الضحكات والتعليقات الساخرة دون أن يعلموا أن الأمر مجرد لعبة وهزار على حد تعبيره.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
3 تعليقات
كان تختار ربط الطرحة وترقص إنت فرقك من الفتيات شنوووو؟؟؟؟ ما تزعل في النهاية قلتوا لعبة!!!!إستفيدوا من زمنكم خلو اللعب يا وليدات دا سقفكم الإعلامى ما عندكم الرغبة تمشوا قدام حليل سودانيين طالما إجتهدوا وثابروا صاروا نجوم تتلألأ في الشاشات العالمية وأصبحوا اسماء في حياتنا(أيوب صديق، إسماعيل طه، حسن عزة، الكتبي، عمار ليلى وهيام، نانسي، تسابيح،ميادة) لسه نحنا فى المناكير وربط الطرحة والميكup ما معروف الراجل من المرأة!!! الأطفال في الصين واليابان وتايلاند وماليزيا يصنعوا المجوهرات والحقائب الصغيرة واللعب وأنتم الكبار تلعبون!!!
يا حلمى انت بتوضح لمين فى ناس فى بلادنا ما بفهوا كلام زى دا انت شاب مثقف ووسيم واكيد هناك
من يكرهك بين الشباب بسبب وبدون سبب عشان كده اعمل ما تريد ما يهمك زول شعب عايش علي انتقاد
الاخرين فى شئ بسبب او بدون سبب فى الفارغة والمقدودة
هسه بالله ده لعب ليك .. قاعد تلعب مع البنات
ياخى ولدى عمرو 4 سنة بيجلد اختو لمن تجى تلعب معاهو
وراسو والف سيف .. مايلعب معاها … ( ماتعلب معاى .. تمشى تلعب مع البنات يا ابوى )
ونحنه جنس الاشكال العرصه العره دى … يتفاخرو ويجاهرو بشكشكتهم …
امش لعلى بلدو .. بتلقى عندو .. اسرار اللعب كلها .. بلاء يخمك ويخم اشكالك