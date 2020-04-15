أمبدي رئيساً للجنة التسييرية لنقابة العاملين بوزارة الصناعة والتجارة





اختارت اللجنة التسييرية للهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة التجارة في اجتماعها الأول الذي عقد ظهر اليوم بالوزارة، الأستاذ يس أمبدي أبوبكر رئيسا لها ومبارك محجوب نائبا للرئيس، فيما اختارت د. عز الدين المنصوري أمينا عاما ود. عيسى ترتيب شاطر أمينا للاستثمار ومدثر محمد السيد أمينا للخدمات، فيما نالت سناء خضر منصب أمينة المرأة .

وكان عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الأستاذ محمد الفكي سليمان واستنادا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ وقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال رقم (٣) لسنة ٢٠١٩ أصدر القرار رقم (١٥٣) بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٠ الذي اختص بتشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية النقابية للعاملين بوزارة التجارة، حيث اختصت اللجنة بالعمل على حصر ومراجعة العضوية وتجهيز الكشوفات، بجانب العمل على حصر ومراجعة كافة ممتلكات وأصول النقابة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتشكيل المكاتب التنفيذية للوحدات التابعة لها وتعيين الضباط الثلاثة، على أن تقوم بكافة الأعمال واتخاذ القرارات الضرورية بصورة جماعية بجانب الحفاظ على أصول وممتلكات النقابة الفرعية واتخاذ التدابير المالية الضرورية المتمثلة في التصديق على الفصل الأول والذي يشمل المرتبات والتصديق على البنود المهمة بالفصل الثاني (التسيير).

وأكد مصدر مطلع باللجنة عن شروع اللجنة التسييرية في تحقيق تطلعات وأشواق وآمال العاملين بالوزارة في إزالة الظلم والضرر الذي لحق بهم خلال السنوات الماضية خاصة ما يتعلق بتأخير الترقيات لبعض العاملين لأكثر من عشر سنوات بجانب تحقيق دور الترابط الاجتماعي وكذلك العمل على تخفيف أعباء المعيشة عليهم، موضحا شروع بعض أعضاء اللجنة فعليا و تطوعيا حتى قبل تشكيلها، في تكملة متطلبات بطاقة التأمين الصحي للعاملين، مؤكدا موافقة قيادة الوزارة على كل التدابير والاحتياطات التي تم اتخاذها في هذا الجانب،

سونا

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