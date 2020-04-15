منظومة الصناعات الدفاعية تدشن معدات مكافحة كورونا





تدشن منظومة الصناعات الدفاعية يوم السبت القادم بمقر المنظومة بكوبر تدشين منتجات المنظومة الجديدة لمكافحة جائحة كورونا والتي تشمل الأجهزة التي تم تصنيعها بايادي وخبرات سودانية . بتشريف وزير الصحة الاتحادية دكتور اكرم علي التوم والمدير العام للمنظومة الفريق اول ميرغني ادريس ونائب رئيس هيئة الاركان بالادارة الفريق منور عثمان نقدالله والمهندس منذر ابو المعلا ممثل لقوى الحرية والتغير

وتشمل المنتجات الجديدة غرفة الكشف المتحركة وسيارات وغرفة الطوارئ ونفق التعقيم الآلي وجهاز التنفس الصناعي وجهاز التعقيم اليدوي الآلي ومغسلة الايدي الاوتوماتيكية متعدده الاغراض وتطبيقات الكشف المبكر والتنبيه من خلال طائرات الدرون والاثاثات الطبية الخاصة بالمستشفيات ودور الإيواء ومعقمات الأسطح والايدي.

سونا

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