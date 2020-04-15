بعد تعيين حميدتي رئيسا وحمدوك نائبا له يقول: ما دايرين زول يدس المحافير عشان ما نطلعها برانا





علمت (السوداني) بعودة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) لرئاسة اللجنة الاقتصادية، وتعيين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك نائباً له.

وقال رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن البلاد تعيش أزمة إقتصادية خانقة،

تحتاج لوحدة الصف وتضافر الجهود.

وأوضح في تصريحات صحفية عقب إجتماع اللجنة الأربعاء، إن اللجنة الإقتصادية شكلت من المكونات الثلاث، للعمل على حل القضايا الإقتصادية، والمساعدة في توفير السلع والنهوض بالإقتصاد السوداني.

ووصف حميدتي اللجنه بأنها نفير و فزع، قائلاً “ما دايرين زول يدس المحافير عشان ما نطلعها برانا”، مطالباً مهربي السلع والذهب بأن يتحلوا بروح المسؤولية الوطنية.

ووجه رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان حميدتي رسالة لتجار العملة ومهربي السلع الاستراتجية والمحتكرين ويطالبهم بالعمل لمصلحة السودان.

ووجه رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية محمد حمدان دقو (حميدتي)، رسالة لمروجي الفتن، قائلاً، نحن كقوات نظامية و قوات مسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد و همنا واحد، منوهاً الى أن الدعم السريع من القوات المسلحة و همهم واحد هو مصلحة البلاد.

الخرطوم: السوداني

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