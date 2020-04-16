شادية: حميدتي يعود رئيسًا للجنة الاقتصادية ودكتور الاقتصاد حمدوك نائباً له

حميدتي يعود رئيسًا للجنة الاقتصادية
ودكتور الاقتصاد رئيس الوزراء نائباً له ..
عاد حمدوك (حمدلله على السلامة) ليكون خبير الاقتصاد نائبا لخبير الخلا ..
بينما كان خطاب حمدوك مرسل ويدور حول
التركة المثقلة -سوف نتمكن من اجتياز الأزمة – الإحساس المشترك للقيادة(التناغم التام) – سوف نعبر – نحن بلد لديه موارد سترفد العالم
ثم قال
اللجنة الاقتصادية تعتبر تصحيح مسار بعد مسيرة ال ٦ ، ٧ شهور …
اعطته فرصة للتعرف على القضايا بشكل احسن (تكوين اللجنة الاقتصادية ام ال ٦، ٧ شهور ؟)
اعطته النية ليقدر يخطط احسن ()
و عاد ليلعب مرة أخرى على وتر عاطفة “معتمدين على شعبنا القادر”
ثم قال انهم في أربعة ساعات تفاكروا في كل التحديات ..
التحديات المرتبطة بالمعيشة و توفير السلع الاستراتيجية .. حصائل الصادر من الذهب و الثروة الحيوانية و غيرها .. تحديات التهريب و التج.. (ما عرفتها تجنيم (قاصد تنجيم) ، تجنيد .. المهم تجن حاجة ).. القضايا المرتبطة بالأمن و التشريعات .. التحديات المرتبطة بالموانئ و الترحيل و مشاكل بورتسودان .. شركات القطاع العام و كل الشركات (شركات القطاع العام عرفناها كل الشركات دي منو قصده الخاص؟ ) .. قطاع الاتصالات .. ولاية وزارة المالية على المال العام .
إذا كان في أربعة ساعات ناقشوا كل هذه القضايا .. ال ٦ ، ٧ شهور الفاتت دي (فيها كم أربعة ساعات) كان مفروض نكون عبرنا ..
ثم أتى حميدتي وقال
المهربين .. اوقفوا التهريب .. اوقفوا التهريب .. اوقفوا التهريب
ثلاثًا
ختاماً .. المهم تكونت اللجنة والغريق يمسك في القشة .. علها تنقذ ما يمكن انقاذه .. ودعائنا إلى الله ان ينفخ في صورتهم ويهديهم لإنقاذ الوضع لان المواطن في ضيق شديد.
Shadia Omar
7 تعليقات
الحرامية الذين صنعوا ايام الانقاذ طوال 30 سنه لا يعرفون الادب لكنهم يعرفون الخوف
الخطوة موفقة جدا ليتصدر لهم حميدتى والدعم السريع رجل لا يعرف القانون يعرف كيف
يتعامل مع الذين يلعبون خارج القانون لكن حمدوك رجل قانون وادب لا ينفع مع بنى كوز
رفع مستوي المعيشة في السودان ومعاناة الشعب ودفع دفة الاقتصاد الوطني وخصوصا هنالك من يقومون بعرقلته من النظام السابق وهؤلاء لا يحتاجون لدكتور اقتصاد ولا شهادات عليا وحدها …. هؤلاء يحتاج لعين حمرة وقوانين ورصاص حي إن دعي الداعي لكي ترسي سفينة الثوار على بر وهذا حمدوك الذي اتي به الثوار وليس معه الا القلم لا يستطيع تحقيق هدف لوحده في ظل الكلاب التي تنهش من جميع الأطراف ولكن بوجود شخص مثل حميتي راضية عنه القوات المسلحة وقائدها البرهان زيادة علي وجود جيوشه (الدعم السريع تحت إمرته ينفذون الأوامر ليلاً ونهار)، معاً يستطيعون تحقيق شيء ملموس ونسأل الله ان يكون القادم أحلي ونأمل الناس تفهم الأمور بموازين الوضع الراهن …. لا جدوى من المزايدات.
القاولوا خبير طلع غفير لحميدتي.
دي يحسبوها كيف
حميدتي جاي بصلاحيات واسعة جدا منها اقالة الوزراء لإقتصادية. التجارة والمالية والنفط وغيرهم يعني قحت في وضعية الهبوط الناعم جدا.
قلنا من زمان الالمي الحار ما لعب قعونج.
حميدتي يعرف تماما بني علمان ليس لهم دين شواطين حمر عديل. الرجل يعرف اكثر من ذلك.لايني الشتيمة من صعاليق بنو علمان.
الخطوة ليس الإنقاذ الاقتصاد لكنها لتهديه الشارع المكشر انيابة ضد حكومة الجوع .السقوط اتي ليس هناك ممر آمن
لا قــانـون ولا أدب خبيــر إقتصــادي ورئيس وزراء -كيــف يســلم صــلاحياتــه لحمدتــي بتعيين الوزاء لا وفي الوزارات الســيادية ثـم ثانيــا حمدوك خبيــر إقتصــادي كما يقولون كيف يرضــي أن يكــون نــائــب وفي مجالــة ولي إنســان يجهــل تمــامـا بالاقتصــاد طيــب نحــن اختـرنــاك يا حمــدوك لي شـــنو للاقتصــاد المدمــر تتركـــه لشخـص جاهــل بـه تمـامــا
قحت تنوي الهروب من المشهد بعد ان فضحهم الله امام ذات الشعب الذي ضللوه بالأكاذيب والمبالغات.
قحت تيقنت بالنهاية الوشيكة غير مأسوفا عليها. الاهم ان يتم محاسبتهم فردا فردا على تدمير المؤسسات وحملات التضليل الممنهجة والتمكين تحت غطاء إزالة التمكين ويرمى بهم في السجون المظلمة والموحشة عشان يعرفوا الله واحد.
والسجون افضل ليهم من ان ترجمهم الجماهير الشعبية الغاضبة في الشوارع وتصلهم جوة بيوتهم زول زول.
وين ال 70 مليار دولار ال قالو جاهزة اول ما تسقط الإنقاذ؟!! وين ووين ووين؟
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك.
والله من زماااااااااااااااااان قلناها .. وكررناها …
السودان بلد بتاكل منو ( ارتريا / اثيوبيا / تشاد / افريقيا الوسطى / جنوب السودان / ليبيا / مصر )
زيد عليهم كل الشعوب المترمتله الملو البلد بترحاب من القشير .. التقول كان بيضيفهم من جيب ابوهو واولهم المصريين ..
والدقيق / السكر / الزيت / الشاى / الوقود / الحبوب المحاصيل الزراعية .. كلها ياها ذاتها .. بلد منهوبة بره وجوه … كيف مايكون فيها صفوف
بلد غالبية اهلها يستمتعو باكل الحرام والسحب واموال الناس بالباطل … ويسمسرو فى كل صغيرة وكبيرة .. كيف ماتتمحق البركه ويمسكها الغلاء …
البد دايره واحد فاهم يديرها .. واول جزء من فهمه يكون فهمو لطبايع ونفوس السودانيين ..
البلد ماشرط يديرها اكاديمى … لانو مامعناها كل دكتور( اكاديمى ) بيصلح يديرو ليهو مستشفى وفروع متشتفى
ولا كل مهندس( اكاديمى ) بينفع يدير ليهو مجمع مصانع ولا حتى ورشة صغيرة ..
وايضا ما كل استاذ عندو دكتوراة مثلا من كلية التربية بينفع يدير ليهو مجمع مدارس
الادارة فن وعلم + موهبة ,, ودى مابتتوفر الا عند القليلين … والبقية بترتب طريقة ادارتهم الانظمة والقوانين البيسموها فى الغرب مجازا ( الديمقراطية )