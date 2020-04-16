إشادة من مجلس الوزراء بمباحث التموين





اوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله أن الوزارة تلقت إشادة من مجلس الوزراء الموقر بإدارة مباحث التموين المنشأة حديثا بالوزارة للجهود التى قامت بها فى فترة وجيزة منذ إنشائها فى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من جرائم الجشع وتخريب الاقتصاد القومى خاصة فى ظل الظروف التى تواجه البلاد جراء وباء الكورونا.

وثمن الوكيل إشادة مجلس الوزراء التى تعتبر حافزا ودعما معنويا كبير للإدارة لتقديم المزيد من البذل والعطاء.

وأوضح الوكيل بأن مجلس الوزراء وجه بتوفير الموارد اللوجستية والمادية والبشرية وكافة المعينات اللازمة التي تعين الإدارة في إنجاز أعمالها بالدقة والسرعة المطلوبة والتى توقع لها بأن تتوسع لتشمل جميع الولايات لمكافحة تخريب الاقتصاد. كما أشار الى أن وزارة الصناعة والتجارة اذا تنقل هذه الإشادة لأفراد مباحث التموين، تثمن جهدهم عاليا وتشيد بما يقومون به من دور هام يصب في مصلحة المواطن في محاربة المخربين من أجل توفير السلع ومنع التلاعب في تاريخ صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس مما يسهم فى تخفيف أعباء المعيشة للمواطن.

سونا

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