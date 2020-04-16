تعميم للبنك المركزي بتغذیة الصرافات الآلیة خلال فترة الحظر





أصدر بنك السودان المركزى تعمیماً معنون لكافة المصارف إنفاذاً لسیاسات وتوجیھات الدولة الخاصة بمكافحة انتشار عدوى فیروس كورونا تمشیاً مع قرار الحظر الكامل بولایة الخرطوم لفترة 3 أسابیع اعتباراً من یوم الأحد الموافق 19أبریل الحالي

ونوه البنك إلى أنه سیتم تغذیة الصرافات الآلیة لتكون مستمرة خلال فترة الحظر، وتشغیل نظام التسویات الآنیة لضمان إجراء التسویات الخاصة بالصرافات الآلية ونقاط البیع، بجانب تشغیل نظام المقاصة لفترة 3 ساعات یومیاً من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الثانیة عشر ظھراً.

سونا

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