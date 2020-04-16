صبير: وزارة التجارة صدقت بكامل حصة الجزيرة من السكر





أعلن اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف عن تصديق وزارة الصناعة والتجارة بحصة الولاية من السكر كاملة لمقابلة احتياجات شهر رمضان للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والمواطنين في الأحياء.

وكشف صبير في تصريح لـ(سونا) عن التصديق للولاية بعشرة آلاف طن سكر (200 ألف جوال زنة 50 كيلو) من مصنع الجنيد وهي تمثل الاحتياج الحقيقي للولاية، إضافة للتصديق بحصة إضافية 5 آلاف طن سكر من مصنع النيل الأبيض.

وأكد الوالي حرص حكومته على تلبية طموحات واحتياجات إنسان الجزيرة في مختلف المجالات تعزيزا لأدواره في دعم الإنتاج والإنتاجية.

سونا

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