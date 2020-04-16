استمرار حملة توزيع الغاز أيام الحظر الشامل





وجه وكيل قطاع النفط في وزارة الطاقة والتعدين الدكتور حامد سليمان، باستمرار حملة توزيع الغاز في الساحات العامة والأحياء يومياً، وفي أيام الحظر الشامل منذ السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

وجاء توجيه الوكيل عقب إعلان وزارة الطاقة والتعدين أمس عن بدء حملة توزيع غاز الطبخ ليومي الخميس والجمعة، لسد احتياج الطلب من الغاز.

وأكد الوكيل على ضرورة استمرار الحملة يومياً، بسعر ١٨٠جنيه للاسطوانة.

وتهدف الحملة إلى تغطية احتياج الغاز عبر البيع المباشر في الميادين بولاية الخرطوم.

وحددت الوزارة مناديب التوزيع للوقوف والإشراف على برنامج خطة التوزيع، وعزمت على تكثيف الجهود للمضي قدماً في توفير خدمة الغاز.

سونا

شارك الموضوع :





