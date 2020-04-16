الشرطة الكينية تقتل 12 مدنيًا لانتهاكهم حظر التجول





قتلت الشرطة الكينية 12 مدنيًا بسبب انتهاكهم حظر التجول المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن هيئة مراقبة الشرطة الكينية، الخميس، أن 35 شخصًا انتهكوا حظر التجول.

وأشار إلى أن عناصر الشرطة، قتلت 12 من أولئك الـ 35 بحجة انتهاكهم حظر التجول.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة حول الموضوع.

وكانت الحكومة الكينية أعلنت حظر تجول من الساعة 19: 00 وحتى 05: 00 في عموم البلاد بهدف منع انتشار الفيروس.

وحتى مساء الخميس، سجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، فضلًا عن وفاة 11 شخصًا.

غوكهان قاوواق/ الأناضول

شارك الموضوع :





