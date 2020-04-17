سنار ترفع وتيرة اجراءات التوعية والتصدي لجائحة كورونا





قال دكتور بهاء الدين حمزة الاريابي رئيس لجنة الطوارئ الطبية بمحلية سنار أن العمل مستمر في تجهيز مراكز العزل والحجر الصحي بالمحلية ،مثمنا الجهود التي بُذلت في تجهيز المراكز لاستقبال أي حالات تظهر خلال هذا الاسبوع .

وأكد استمرار تدريب الكادر الطبي بالمحلية مع توفر المعدات الطبية وجميع مستلزمات الرعاية الصحية الخاصة بمركز العزل .

وأكدت الاستاذة فوزية محمد أبوبكر مدير ادارة الطوارئ الصحية والتقصي والترصد المرضي خلو محلية سنار من أي حالات اشتباه بمرض كورونا مشيرة الى أسس وضوابط عمل التقصي حسب منطقة المشتبه به ومخالطته لمرضى كورونا.

فيما أشار المدير التنفيذي لمحلية سنار الاستاذ بشرى إدريس إلى حرص المحلية على تنفيذ الاجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا ، مستعرضا جهود المحلية المتمثلة في تكوين غرفة الطوارئ من الدوائر ذات الصلة وتنفيذ الحملة الكبرى لتنفيذ البرامج الموضوعة لمنع انتقال المرض للمحلية عبر التوعية والتثقيف لتنفيذ الارشادات الصحية للوقاية من الفايروس.

سونا

شارك الموضوع :





