انسياب الصادرات أثناء حظر التجول





كشفت الغرفة القومية للمصدرين عن اتفاق بينها واللجنة العليا للطوارئ الصحية، سيسمح بانسياب حركة الصادرات السودانية للخارج، خلال فترة الحظر. وقال أمين المال بالغرفة محمد سليمان في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) إن الغرفة تجري اتصالات مع البنك المركزي لتوجيه البنوك والمصارف بتكملة الإجراءات والاعتمادات المالية للصادرات السودانية حتى لا تتأثر حركة صادرات البلاد خلال فترة الحظر.

وقال إن اللجنة العليا للطوارئ وجهت الجهات المختصة باستخراج تصاريح للمصدرين لمتابعة إجراءات التصدير مع الأجهزة الحكومية المختلفة التي تشمل التجارة، الجمارك، الثروة الحيوانية، المواصفات والمقاييس.

السوداني

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