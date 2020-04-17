شركة توزيع الكهرباء:استمرار تلقي بلاغات الصيانة والطوارئ 24ساعة





أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أخذ التدابير اللازمة وجاهزيتها لاستقبال بلاغات الصيانة والطوارئ على مدار الـ24 ساعة وذلك في اطار إجراءات استمرار تقديم الخدمات للجمهور في فترة الحظر المعلنة بولاية الخرطوم للوقاية من انتشار فيروس كرونا

كما طمأنت الشركة الزبائن باستمرار بيع الكهرباء عبر منافذ مكاتبها يومي الاثنين والاربعاء من الساعة 8ص الى ١٢ظ في فترة الحظر المعلنة بولاية الخرطوم هذا بالاضافة الى نقاط الطرف الثالث في المحال التجارية وخدمات الصراف الآلي وتطبيقات البنوك وكل الطرق الالكترونية المعتمدة التي تعمل على مدار اليوم مع استمرار العمل في باقي الولايات كما هو معتمد سابقا.

سونا

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