التأمين الصحي يطلق نفرة التغطية السكانية بشرق دارفور





نفذ الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية شرق دارفور نفرة التغطية السكانية 2020 التي تستهدف أكثر من 44.224 أسرة بولاية شرق دارفور ، تم ادخالهم تحت مظلة التأمين الصحي في هذا العام وفق الموجهات الصادرة من الصندوق القومي للتأمين الصحي الاتحادي.

وقال مدير فرع التأمين الصحي بشرق دارفور دكتور الحبيب حمد السيد إن العدد الكلي للمستهدفين في السودان هذا العام بلغ 1000000 (مليون) أُسرة ونصيب الولاية منها 44.224 أُسرة من الشرائح الضعيفه البالغ قدرها 13.352 أُسرة تشمل الفقراء والأيتام والمعاقين والقابلات والأرامل وغيرها بجانب النازحين و العائدين الى قراهم والتي تصل الى 30.872 أُسرة في عدد من المحليات كالضعين وعسلاية وياسين وشعيرية

وقال دكتور حبيب إن الشرائح الضعيفة غير المنظمة(هيكليا) تقوم مؤسسات الدولة بكفالتها ، حيث تكفل ديوان الزكاة بالولاية أكثر من 20 ألف أسرة ، وزارة المالية أكثر من 10 ألاف أسرة ، وأضاف أن التأمين الصحي يعمل في أكثر من 95 مركزا من أصل 105مركزا بمحليات الولاية التسع ، مبينا أن نفرة التغطية السكانية وضعت كافة التدابير والتحوطات الاحترازية للحد من فيروس الكورونا .

ومن جانبه أكد إدريس كبور شقرة مدير التغطية السكانية بالتأمين الصحي بالولاية أن النفرة تغطي كافة محليات الولاية مستهدفا كافة الشرائح الضعيفة من بيت الى بيت ، مشيرا الى أن النسبة الكلية للتغطية السكانية بالولاية وصلت الى 69.9%في هذا العام ،مؤكداً أن ادارته ماضية للوصول الى نسبة أكثر من 80% من التغطية في هذا العام .

سونا

شارك الموضوع :





