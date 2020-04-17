وزارة اﻻنتاج والموارد اﻻقتصادية بالقضارف ترحب بمبادرة الشركة اﻻفريقية





رحبت وزارة اﻻنتاج والموارد اﻻقتصادية بوﻻية القضارف بمبادرة الشركة اﻻفريقية الزراعية القطاع الشرقي في تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية ﻻنتاج محصول القطن المطري بالمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من الوﻻية.

واكدت المهندسة ناهد علي محمد مدير اﻻدارة العامة لنقل التقانة واﻻرشاد بالوزارة (لسونا) ان البرنامج يستهدف صغار المزارعين والجمعيات الزراعية في مساحة (5000) فدان خلال الموسم الزراعي الجديد واضافت ان الشركة ستوفر مدخلات اﻻنتاج وفق العقد المبرم بين الطرفين والوزارة

و طلبت من المزارعين التحضير المبكر للزراعة و التواصل مع الوزارة ﻻكمال الترتيبات المتعلقة بانجاح البرنامج .

سونا

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