قوات الدعم السريع تسير قافلة صحية للبحر الأحمر





سيرت قوات الدعم السريع الدائرة الطبية ادارة الطب الوقائي اليوم الجمعة قافلة صحية للحد من جائحة كورونا لولاية البحر الاحمر تحت شعار صحتك من امن وطنك بمشاركة عدد من منسوبي الدعم السريع وقد دشن انطلاقة القافلة اللواء الركن عثمان محمد حامد مدير دائرة العمليات بالدعم السريع مؤكدا ان هذه القافلة تأتي في اطار الدعم المجتمعي الذي تقدمه القوات للمواطنين في مختلف ولايات السودان مبينا ان هذا الوباء وحد الجهود لمكافحته

من جانبه أكد العميد زاهر محمد الأمين قائد القافلة انهم سيقدمون كل العون لولاية البحر الاحمر بكميات من المعينات الوقائية وتجئ هذه القافلة تنفيذا لتوجيهات الفريق اول محمد حمدان دقلوالنائب الاول لرئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع لاعانة المواطنين

الى ذلك أبان المقدم طبيب يزيد عابدين عبدالكريم مدير الدائرة الطبية بالدعم السريع ان القافلة تأتي لمكافحة كورونا عبر ادارة الطب الوقائي بالدعم السريع وتشمل عمليات اصحاح البيئة وعدد من المعينات الطبية بالاضافة الى أعمال توعوية .

كما دعا المقدم مصعب أحمد محمد محمود مدير إدارة الإعلام بقوات الدعم السريع كل فئات المجتمع الى التكاتف والتعاضد والتماسك لمجابهة هذا الوباء وتقوية الترابط والتعاون مؤكدا جاهزية واستعداد القوات للعمل من اجل حماية وسلامة الوطن .

سونا

شارك الموضوع :





