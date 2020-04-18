(المركزي) يحظر ويجمد حسابات (41) شخصا (7) شركات واسماء اعمال الاقتصاد





حظر البنك المركزي حسابات (41) شخصا و(7) شركات وأسماء أعمال.

وشملت قائمة الحظر وتجميد الحسابات بالعملتين المحلية والأجنبية التي اصدرها البنك بناءاً على خطابات لجنة إزالة التمكين كل من (مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية الاسبق مندوب السودان بمجلس حقوق الانسان بجنيف ، عبدالرحيم محمود حمدي، عبدالباسط حمزة، هند مصطفي عبدالله حرم مدير الشرطة الأسبق، محمد نجيب الطيب مدير عام الشرطة السابق ،ريتاج _ بسنت محمد نجيب، مرام _ مرال كمال علي ابراهبم ، محمد محمد شريف علي ، سمية سيد جاد، ابتسام حبيب، سلمى _ محمد _ سلوى _ سجود _ سماح عبدالباسط حمزة، الغزالي حمزة الحسن، نور الدائم ابراهيم محمد، عبدالعزيز عثمان عبدالعزيز، صلاح الدين احمد ادريس، علي عبدالرحمن السيد، محمد محمود علي حمدي، مصطفى بشارة محمد ، حسام مصطفى بشارة ، دانية محمد عبدالباسط حمز ة ، عبدالاله فائز وداعة الله ، محمد فارس فيصل الحساس ، غياث عبدالمؤمن زينو ، ايهاب عثمان خليل ، و لؤي ابراهيم عبدالله)

كما شملت قائمة الحظر7 من الشركات واسماء الأعمال شركة الزوايا للمقاولات ، مجموعة الزوايا للتنمية والاستثمار المحدودة ، شركة الزوايا للخدمات ، شركة الزوايا للتصنيع الغذائي ، شركة لاري كوم للاستثمار ، و عفراء مول.

الخرطوم: هالة حمزة

صحيفة السوداني

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