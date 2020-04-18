الجزيرة:إغلاق الأسواق الواحدة ظهراً ورقابة مشدده بالمعابر





اكد الإجتماع المشترك للجنة الطوارئ الصحية ولجنة أمن ولاية الجزيرة صباح اليوم برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بتحديد ساعة العمل في أسواق المدن الكبري بالولاية حتي الساعة الواحدة ظهراً وتشديد الرقابة علي المعابر

ووجه الوالي بإتخاذ كافة الترتيبات الإحترازية لضمان سلامة المواطنيين

اكد إلتزام حكومة الولاية بإنفاذ موجهات وزارة الصحة الإتحادية وقانون الطوارئ الصحية للحد من إنتشار فايروس كورونا وحرصها على التوسع في أسواق الاحياء ومراقبتها منعاً للتزاحم.

أوضح مدير عام وزارة الصحة الدكتور إيهاب عبد الله التوم إن إغلاق الخرطوم سيعمل علي زيادة الإزدحام والضغط على أسواق الولاية في مختلف المجالات.

وطالب الدكتور ميرغني سيف النصر عضو اللجنة الفنيه لمجابهة فايروس كورونا بفرض الحظر الشامل بالولاية حماية للمواطنيبن وقال إن قفل ولاية الخرطوم دون قفل المعابر سيؤدي لتسريب الحالات للولايات .

من جانبه أعلن الأستاذ قمر الدولة محمد إبراهيم مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية اغلاق جميع مساجد الأسواق من يوم الجمعة وتعليق الصلوات والقداس بالكنائس الي إنجلاء الأمر وقال إن الأديان السماوية تأمر بعدم الذهاب والخروج من المناطق الموبوءة .

وأشار الأستاذ مجدي البخيت مدير بنك السودان بالولاية وصول مليار جنيه لتغذية البنوك والصرافات وأكد إلتزام البنوك بزيادة ساعات العمل والعمل ايام العطلات منعا للإزدحام .

سونا

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