الغرفه التجارية بكادقلي: كميات السلع التموينية مطمئنة





اكد ممثل الغرفة التجارية بمحلية كادقلي الكبرى عبدالرحمن عمر الخليفه أن كميات السلع التموينية المتمثلة في الدقيق والسكر والغاز مطمئنة وذلك إلى نهاية شهر رمضان المعظم.

وقال الخليفه إن اللجنة التسيريه لعمل الغرفه التجارية تتابع وترصد حركة وانسياب السلعة بدقة تامة دون تحويج المواطنين. وأشار إلى أن حكومة الولاية برئاسة الوالي المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل ومدير عام المالية والقوي العامله بجنوب كردفان فى متابعة واتصال دائم بالمركز لتسهيل إجراءات الشحن.

وأضاف أن قرار الحظر لمواجهة فايروس كورونا يعتبر من مصلحة المواطن اولا والتزام المواطنين في منازلهم يمثل 90%من العلاج والوقاية لمكافحة الكورونا المستجد مناشدا مواطني كادقلى اتباع الإرشادات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان.

سونا

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