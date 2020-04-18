تفاوت اسعار المواد الغذائية والسلع والمحاصيل بالنيل الابيض





وفى جولة لوكالة السودان للانباء باسواق مدينة ربك، شهدت اسعار بعض السلع الاستهلاكيه والخضر والفاكهه و اللحوم البيضاء والحمراء والمحاصيل الزراعية تفاوتا في الاسعار من سوق ومكان تجاري لاخر خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم:

فيما يلي تورد (سونا) بعض اسعار تلك السلع والمحاصيل :

المحاصيل الزراعيه:

اردب الذره 6850 ج

اردب الطابت 10000 ج، جوال الدقيس 4500 ج، جوال الدخن 5000 ج، جوال القمح 4000 ج، قنطار السمسم 5500ج.

ـ المواد الاستهلاكيه :

جوال السكر كنانه 3800 ج

جوال السكر مستورد 3700 ج

جوال الدقيق صغير ٢٥ ك 1700ج

جوال الارز صغير 300 ج

جوال العدس صغير 3200 ج

كرتونة العدس 1500ج، كيلو الفاصوليا 140ج، جوال الفول المصري 11000ج، جوال اللوبيا البيضاء 5000ج، جوال العدسيه 8500ج، جوال الكبكبي 8500ج، جوال البلح 4000 – 8000 ج، جوال البصل 1400ج، جركانة الزيت فول 3300ج، الزيت صباح 3000 ج.

ـ الخضروات :

جوال البطاطس 1450ج، جوال البمبي 550 ج،

العجور 100ج

الباميه 350 – 400ج

الاسود 200 ج

الكوسه 100ج كيس الفلفليه 100- 120 ج

الشطه 120 ج كرتونة الطماطم 500 ج ربطة الرجله 40 ج

الجرجير 70 ج

الجزر 100ج

الخضره 50 ج

الشمار 50 ـ 100ج

ــ الفواكه :

كيلو الموز 50 ج

كيلو الزبيب 500 ج

دستة البرتقال الشماليه 170 — 250 ج

دستة البرتقال البلدي 250 ج

حبة القريب فروت 25 — 30 ج

حبة البطيخ 30 —100ج كيلو الجوافه حسب الجوده 50 — 200ج

حبة التفاح 35ج

كرتونة المنقه 350 — 600 ج

اللحوم الحمراء :

كيلو الضأن 480ج

كيلو العجالي360 ـ400ج

اللحوم البيضاء :

كيلو الفراخ 240 ج

كيلو السجوك 500ج

طبق البيض 160 ـ190ج

الاسماك :

كيلو البلطي 150 — 250ج

كيلو العجل 300ج

كيلو البياض 250— 320ج.

كيلو القرقور 170ج

كيلو الفرايد 150ج

كيلو القرموط 140ج.

سونا

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